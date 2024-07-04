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Псковичам и туристам напомнили правила посещения Спасо-Преображенского собора

Псковичам и туристам напомнили правила посещения Спасо-Преображенского собора. В Псковском музее-заповеднике сообщили, что в связи с необходимостью поддержания температурно-влажностного режима собор закрыт для посещения в случае атмосферных осадков (дождь, снег, туман). Уникальный памятник требует обеспечения особых условий хранения.

Фото Псковского музея

Приём индивидуальных посетителей организуется сеансами при неблагоприятных погодных условиях (высокая влажность, высокая температура воздуха), а также при обслуживании туристических групп по предварительным заявкам.

В таких случаях одновременно в соборе могут находиться не более 20 человек с учётом индивидуальных посетителей. Продолжительность индивидуального осмотра – 20 минут. Численность одной группы – не более 11 человек.

Фото Псковского музея

Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря – один из древнейших памятников Руси, построенный в первой половине XII века. В нём сохранился самый полный в России ансамбль фресковых росписей домонгольского времени, выполненных византийскими мастерами.

По объёму дошедшей до нашего времени живописи (более 80%) и степени её сохранности этот ансамбль имеет огромную историко-культурную, научную и художественную ценность.

В 2019 году Спасо-Преображенский собор был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО в составе серийной номинации «Храмы Псковской архитектурной школы».

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