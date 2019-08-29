Такси перевернулось на Октябрьском проспекте в Пскове

09:51, 03 сентября 2019, ПАИ

3 сентября в 0:40 в Пскове на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Некрасова водитель такси на автомашине марки «Лада Гранта» при выезде со второстепенной дороги не уступил «Митсубиси Лансеру». В этот момент светофор был выключен. Произошло столкновение автомашин, затем такси врезалось в светофор и перевернулось. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Псковской области.

Водитель «Лады» - 21-летний мужчина - получил незначительные ушибы, медицинская помощь ему не потребовалась. Водитель «Митсубиси» - 41-летний мужчина - госпитализирован в хирургическое отделение Псковской областной клинической больницы. Пассажиры «Лады» - 26-летний мужчина получил ссадины, а 16-летнего подростка госпитализировали с подозрением на перелом.

Также сообщается, что водитель «Лады» был в момент аварии трезв, а водителя «Митсубиси» направили на обследование.