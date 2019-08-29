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Соцсфера

Проект для выпускников детдомов «Учись, студент» стартовал в Псковской области

В Псковской области стартовал проект «Учись, студент!», целью которого является помощь в адаптации к взрослой жизни выпускникам детских домов, школ-интернатов и других социальных учреждений для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализует проект Псковское региональное отделение Российского Детского фонда на средства президентского гранта. Об этом сообщила координатор благотворительной организации Евгения Истомина в прямом эфире проекта ПАИ-live 3 сентября, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Евгения Истомина рассказала, что вообще проекты по постинтернатному сопровождению реализуются в Псковской области с 2003 года и первыми участниками таких программ были всего два студента. Постепенно их число увеличивалось, росло и количество партнёров проектов, отметила гостья эфира.

«Дети из интернатов не приспособлены к жизни за пределами этих стен. В интернате жизнь ребят строго регламентирована и понятна, а когда они выходят из интерната, остаются наедине с собой и сталкиваются с бытовыми вопросами, которые многие просто не готовы решать. В некоторых учреждениях их готовят к самостоятельной жизни, стараются, но, тем не менее, большинство не понимают, что им дальше делать. Даже то, что касается вопроса оплаты коммунальных услуг - для них большая проблема», - отметила Евгения Истомина. В итоге, по её словам, 40% выпускников интернатов попадают в плохие компании, еще 40% просто не знают как себя вести, как быть.

«Есть большая потребность помогать этим ребятам», - заявила координатор Псковского Детского фонда. В этой связи, пояснила, было решено расширить количество участников проектов по постинтернатному сопровождению, воспользовавшись средствами президентского гранта.

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