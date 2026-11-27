«Наша семья окрепла»: как совместное пребывание в «Обители» помогает ветеранам СВО и их супругам укрепить отношения

14:48, 27 ноября 2026, ПАИ

Совместное пребывание ветеранов СВО и их супругов в паломническом центре «Обитель» в Печорах помогает не только восстановить духовное равновесие, но и укрепить семейные отношения. Об этом на брифинге в медиацентре ПАИ рассказал участник СВО Сергей Маковень, который приезжал в центр вместе с женой.

«Самым важным было то, что мы вместе с супругой после всех испытаний оказались именно там. Такое ощущение, что мирские заботы отошли на второй план», – отметил Сергей Маковень.

По его словам, в центре появилась тёплая связь, которая помогла им почувствовать себя единым целым.

«Мы использовали это время на сплочение, укрепление семьи. В этом месте нам было хорошо», – поделился он.

Директор центра Юлия Зайцева подчеркнула: многие семьи отмечают, что помощь психологов и священников помогает найти общий язык там, где было тяжело понять друг друга. Иногда в центр приезжают ветераны без супругов – в таких случаях специалисты предлагают приехать второй раз вместе с женой и пройти совместную консультацию.

«Мы предлагаем приехать второй раз вместе с супругой, пройти совместную консультацию и поговорить с батюшкой, чтобы семья дальше шла нога в ногу и понимала, что они есть друг у друга», – обратила внимание Юлия Зайцева.

Сергей Маковень добавил, что в центре есть не только духовные и психологические практики, но и современные инструменты для укрепления семьи.

«В центре есть игровая приставка с интересной игрой. Смысл: семейная пара поругалась и вы совместно в тандеме проходите эту игру. Один её не пройдёшь», – рассказал он.

По словам директора центра, такие игры являются скрытым инструментом для укрепления отношений.

Напомним, паломнический центр «Обитель» в Печорах создали в 2025 году для духовно-психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. За время работы центр принял гостей из 45 субъектов России.