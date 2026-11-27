Чтения Евангелия стали важной частью программы печорского центра «Обитель» для ветеранов СВО

13:41, 27 ноября 2026, ПАИ

В паломническом центре «Обитель» в Печорах ветераны СВО могут проходить духовно-психологическую поддержку вместе с семьями. Важной частью программы стали чтения Евангелия, рассказала директор центра Юлия Зайцева на брифинге в медиацентре ПАИ.

По её словам, чтения организованы молодым священником отцом Тихоном. Участники слушают их и после возвращения домой – уже онлайн, поддерживая духовную связь с центром.

«Он так умеет к себе расположить людей, что они и после возвращения из центра слушают, как он читает Евангелие онлайн», – отметила социальный координатор сектора по работе с религиозными объединениями фонда «Защитники Отечества» Надежда Цыганова.

Как рассказала Юлия Зайцева, нередко интерес к чтениям возникает не сразу. В одном из заездов супруга ветерана была настроена участвовать во всех мероприятиях, а сам он относился к ним с опаской. Однако после первого вечернего чтения Евангелия до конца смены не пропустил ни одного собрания.

«Через месяц супруга позвонила и рассказала, что муж до сих пор слушает Евангелие, но уже онлайн», – добавила директор центра.

Напомним, паломнический центр «Обитель» в Печорах создали в 2025 году для духовно-психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. За время работы центр принял гостей из 45 субъектов России.