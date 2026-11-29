Медали «Родительская слава Псковской области» вручили многодетным семьям

12:32, 29 ноября 2026, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников отметил региональными наградами четыре многодетные семьи. Торжественная церемония чествования, приуроченная к Дню матери, прошла в правительстве Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе исполнительного органа власти.

За заслуги в укреплении института семьи медалей «Родительская слава Псковской области» удостоены семья Саввиных, воспитывающая восемь детей, семья Черник с пятью детьми, а также семьи Лисицких и Перевозчиковых, в которых растут по четыре ребенка. На торжественное мероприятие многодетные родители пришли вместе со своими детьми.

Глава региона обратил внимание, что у родительского труда нет выходных и отпусков. «Сегодня мы чествуем мам и пап, ведь воспитание детей – общее дело. Ваши ребята учатся в школах, колледжах и университетах, кто-то уже работает, при этом выбрав путь учителя или военного. В этом есть ваш главный результат. Примите эти награды как знак уважения и благодарности от всех жителей области. Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а в ваших домах всегда будут тепло и взаимопонимание», – сказал Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что правительство области уделяет большое внимание поддержке многодетных семей. Так, в этом году в регионе впервые отметили День многодетной семьи, создается Доска и Книга почета многодетных семей, в ЗАГСах введена торжественная церемония имянаречения. Кроме того, увеличена выплата на школьную форму для детей из многодетных семей с небольшим достатком.

Михаил Ведерников поздравил присутствующих и всех мам Псковской области с Днем матери, поблагодарив их за терпение и трудолюбие.

От лица всех мам Наталья Перевозчикова поблагодарила губернатора за теплые слова в адрес многодетных родителей, за поддержку материнства и детства. «Многие считают, – что быть многодетной семьей – это трудно и ответственно. Десять лет назад мы приняли вызов и рискнули. И вот мы здесь, а это значит, что быть многодетной семьей – это еще и почетно. Мы не делаем ничего героического, а просто любим и воспитываем своих детей. Эта награда – за нашу смелость. Михаил Юрьевич, спасибо, что вы цените и отмечаете ежедневный труд многодетных семей. Мы продолжим воспитывать наших детей на основе традиционных семейных ценностей», – выступила многодетная мама с ответным словом.

Напомним, региональная награда «Родительская слава Псковской области» учреждена в 2019 году для тех, кто своим примером показывает, что семья – это опора для каждого человека и для всей страны.