Ветеран СВО рассказал, как духовная реабилитация помогла ему вернуться к мирной жизни

13:26, 27 ноября 2026, ПАИ

Как двухнедельная программа духовно-психологической поддержки в паломническом центре «Обитель» в Печорах помогает восстановить внутреннее равновесие, рассказал участник специальной военной операции (СВО) Сергей Маковень на брифинге в медиацентре ПАИ 26 ноября.

«Я был во втором заезде и готовился выходить на службу. В то время закончилась моя физическая реабилитация, и представилась уникальная возможность восстановиться духовно», – отметил Сергей Маковень.

Он подчеркнул, что после пребывания в центре всё стало складываться лучше – и в семье, и в делах.

Центр «Обитель» создали в 2025 году по инициативе председателя благотворительного фонда «Христианское милосердие» Сергея Степашина и сопредседателя фонда, митрополита Тихона Шевкунова. В сентябре того же года туда приехала первая группа. Позже центр передали Псково-Печерскому монастырю. Центр работает в тесном взаимодействии с фондом «Защитники Отечества» и Псковской епархией.

Программа духовно-психологической поддержки включает три направления: духовную работу, психологическую поддержку и оздоровление. Центр принимает три категории гостей: ветеранов СВО с членами семей, родственников погибших и родственников без вести пропавших.

По словам директора центра Юлии Зайцевой, первые два дня пребывания в центре для гостей всегда эмоционально тяжёлые – они закрыты, у каждого серьёзная травма. Однако к завершению смены люди преображаются.

«Когда люди приезжают в центр, первые два дня всегда очень эмоционально тяжёлые. Они закрыты, у всех без исключения тяжёлая травма. Кто-то прошёл боевые действия, кто-то потерял своего близкого человека. Но насколько радостно, когда люди к завершению смены преображаются», – рассказала Юлия Зайцева.

Напомним, паломнический центр «Обитель» в Печорах создали в 2025 году для духовно-психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. За время работы центр принял гостей из 45 субъектов России.