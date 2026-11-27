От караоке до выпечки пряников: чем занимаются ветераны СВО в печорском центре «Обитель»

14:16, 27 ноября 2026, ПАИ

В паломническом центре «Обитель» в Печорах ветераны СВО не только получают духовную и психологическую поддержку, но и занимаются спортом, поют в караоке, участвуют в мастер-классах и паломнических поездках. Разнообразный досуг помогает им вернуться к активной жизни и найти новые интересы, рассказала директор центра Юлия Зайцева на брифинге в медиацентре ПАИ.

По её словам, в центре проводится утренняя зарядка, а по вечерам – скандинавская ходьба. Гости играют в настольный теннис, бильярд и дартс, устраивают шуточные соревнования с дипломами и призами. Спорту уделяют время три раза в неделю, рядом с центром есть спортивный зал.

«Нас знакомили с адаптивными видами спорта. Пребывание в центре – это всесторонняя работа. Каждый кирпичик этой работы приближает нас к цели и результатам», – дополнил участник СВО Сергей Маковень.

Отдельное направление – караоке-терапия. По словам психологов, песня помогает и в горе, и в радости.

После обеда в центре проводятся мастер-классы по иконописи, рисованию и выпечке пряников на Хлебном хуторе. По словам Юлии Зайцевой, гости отмечают, что изобразительное искусство даёт большой ресурс.

«Многие делают это впервые, удивляются, насколько наш преподаватель хорошо объясняет, и все выходят с такими прекрасными картинами, получают очень положительные эмоции», – добавила директор центра.

Напомним, паломнический центр «Обитель» в Печорах создали в 2025 году для духовно-психологической поддержки ветеранов СВО и членов их семей. За время работы центр принял гостей из 45 субъектов России.