В Пскове открылась флагманская клиентская служба Социального фонда

16:46, 27 ноября 2026, ПАИ

Флагманская клиентская служба регионального отделения СФР открылась на улице Петровской, 53 в Пскове после проведения капитального ремонта. Теперь работа обновлённого клиентского офиса делает взаимодействие человека с фондом максимально простым и быстрым, сообщили ПАИ в отделении.

Посетителей встречают администраторы зала, которые выясняют цель визита заявителя и помогают сориентироваться. Для тех, кто предпочитает дистанционный формат, в зале работает зона самообслуживания с доступом к цифровым сервисам. Здесь установлены шесть компьютеров с выходом в интернет, которые позволяют подать заявление, проверить статус обращения или сформировать справку. Заявитель может воспользоваться гостевым компьютером самостоятельно либо обратиться за помощью к консультанту цифровой зоны.

Пространство службы организовали по принципу одного окна, все услуги предоставляются в рамках жизненной ситуации. Клиентская служба оснащена навигационными указателями, электронной системой управления очередью с голосовым оповещением. Рабочие места специалистов оборудованы современной техникой и защищёнными каналами связи, что гарантирует скорость обработки данных и полную конфиденциальность персональной информации.

Особое внимание уделено доступности для всех категорий граждан: клиентская служба оборудована пандусом, подъёмником, тактильной разметкой, индукционными системами для слабослышащих и адаптированными рабочими местами. Для удобства юридических лиц организовали отдельную зону приёма страхователей.

Теперь во флагманской клиентской службе обслуживание посетителей с учётом работы новой цифровой зоны осуществляется в будни на час дольше – с понедельника по четверг с 08:30 до 19:00, в пятницу – с 08:30 до 16:30.

Получить услуги отделения СФР по Псковской области можно и каждую субботу с 08:30 до 15:30. Приём ведётся как по предварительной записи, так и в порядке живой очереди.

Как отметили в пресс-службе, шестидневный график приёма граждан в самом крупном клиентском офисе регионального отделения СФР сделает получение услуг для граждан ещё более доступным. Благодаря предварительной записи, зонированию и цифровой зоне среднее время ожидания сокращается.

Заявитель может выбрать подходящий способ взаимодействия: прийти лично, воспользоваться цифровой зоной или получить консультацию дистанционно – все каналы интегрированы в единую систему.

«Специалисты проходят дополнительное обучение и работают с цифровыми подсказками, что снижает риск ошибок и ускоряет принятие решений», – рассказал заместитель управляющего отделением СФР по Псковской области Дмитрий Яковлев.

Все интересующие вопросы можно задать по телефону единого контакт-центра 8-800-100-00-01 или написать в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/sfr.pskovskayaoblast), «Одноклассники» (ok.ru/sfr.pskovskayaoblast) и в мессенджере MAX (max.ru/sfr_pskovskayaoblast).