10 нелегалов задержали пограничники в Пыталовском районе

16:43, 03 сентября 2019, ПАИ

В районе населенного пункта Унтино Пыталовского района пограничники задержали десять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей остановили в нескольких сотнях метров от государственной границы. Они шли по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей, выступивших в качестве проводников.

Задержанные привлечены к различным видам ответственности, некоторых из них выдворили за пределы страны.

Попытка незаконного пересечения госграницы пресечена в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019».