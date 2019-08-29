0
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
11:01
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
09:39
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
10:17
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
18:56
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
17:53
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
Еще новости
Происшествия

10 нелегалов задержали пограничники в Пыталовском районе

В районе населенного пункта Унтино Пыталовского района пограничники задержали десять выходцев одной из стран Юго-Восточной Азии, которые пытались незаконно пересечь границу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Псковской области.

Нарушителей остановили в нескольких сотнях метров от государственной границы. Они шли по лесу в сторону сопредельного государства в сопровождении двух местных жителей, выступивших в качестве проводников.

Задержанные привлечены к различным видам ответственности, некоторых из них выдворили за пределы страны.

Попытка незаконного пересечения госграницы пресечена в рамках совместной российско-латвийской пограничной операции «Кордон – 2019».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
29 августа 2019
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
29 августа 2019
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
28 августа 2019
«Сок уже полгода должен быть на свалке»: В магазине Пскова покупатель нашел товар с истекшим сроком годности
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
26 августа 2019
Для тушения пожара в промышленном ангаре на Запсковье задействовали 18 машин
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
26 августа 2019
«Не хочу платить бездельникам!»: Псковичка оспаривает требования риелторов
У инсталляции в Гдове украли «сердце»
26 августа 2019
У инсталляции в Гдове украли «сердце»

Идет загрузка...