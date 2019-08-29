Двое псковичей подделали удостоверения ветеранов боевых действий

18:06, 03 сентября 2019, ПАИ

Безработные псковичи незаконно оформили социальные выплаты. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

48-летний и 47-летний мужчины предоставили в социальную службу поддельные удостоверения участников боевых действий, чтобы получать ежемесячную социальную выплату в почтовом отделении. Общая сумма пособия составила почти 256 тысяч рублей.

Нарушителей установили сотрудники уголовного розыска УМВД России по городу Пскову в ходе оперативных мероприятий. Мужчины признались в содеянном. По данному факту следователи проводят проверку.