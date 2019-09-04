Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове

09:40, 04 сентября 2019, ПАИ

Названа предварительная причина ДТП, произошедшего 4 сентября около 7:40 утра на автобусной остановке на улице Леона Поземского, 115 в Пскове. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулём, не справился с управлением и врезался в остановку.

В полиции уточнили, что в это время общественный транспорт ожидали порядка 10 человек, многим из них удалось вовремя увернуться от автомобиля, но четыре женщины всё-таки попали под колёса и получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в областную клиническую и городскую больницы.

67-летний мужчина, находившийся за рулём «Шевроле», погиб на месте. Его 20-летний сын остался жив и не получил травмы.