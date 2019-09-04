0
09:40
Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
09:27
Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд
08:45
Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб
08:18
Автомобиль врезался в остановку в Пскове, есть пострадавшие
17:45
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
12:43
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
11:01
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
Еще новости
Происшествия

Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

Названа предварительная причина ДТП, произошедшего 4 сентября около 7:40 утра на автобусной остановке на улице Леона Поземского, 115 в Пскове. Как сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, по предварительным данным, водитель почувствовал себя плохо за рулём, не справился с управлением и врезался в остановку.

В полиции уточнили, что в это время общественный транспорт ожидали порядка 10 человек, многим из них удалось вовремя увернуться от автомобиля, но четыре женщины всё-таки попали под колёса и получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшие доставлены в областную клиническую и городскую больницы.

67-летний мужчина, находившийся за рулём «Шевроле», погиб на месте. Его 20-летний сын остался жив и не получил травмы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
04 сентября 2019
Названа предварительная причина ДТП на автобусной остановке в Пскове
Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд
04 сентября 2019
Уголовное дело по факту гибели 6-летней псковички под колесами мотоцикла направлено в суд
Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб
04 сентября 2019
Водитель въехавшего в автобусную остановку в Пскове автомобиля погиб
Автомобиль врезался в остановку в Пскове, есть пострадавшие
04 сентября 2019
Автомобиль врезался в остановку в Пскове, есть пострадавшие
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
29 августа 2019
Пользователи социальных сетей рассказывают о нашествии змей в Великих Луках
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
29 августа 2019
На российско-белорусской границе отмечают снижение грузов фитосанитарного контроля
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
29 августа 2019
Почти 170 тысяч рублей сняли мошенники с карт псковичей за сутки
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове
29 августа 2019
Административная ответственность грозит собственнику памятника архитектуры на улице Красных Партизан в Пскове

Идет загрузка...