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Обнародована информация о травмах пострадавших в результате ДТП на остановке в Пскове

Стали известны подробности о характере травм, полученных псковичами в результате ДТП на остановке на улице Леона Поземского, 115. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, пострадали четыре женщины - все они в этот момент находятся в медучреждениях. Одна из пострадавших поступила в городскую больницу, три - в областную клиническую больницу. 

  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова
  • ДТП на остановке на ул. Леона Поземского 115
    Фото: Дарья Хваткова

По предварительным данным, женщина в возрасте 79 лет получила открытый перелом бедра, у еще одной пострадавшей, ей 67 лет, - перелом плеча, черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга. Женщина 64 лет получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, ссадины. 53-летняя пострадавшая доставлена в больницу с травмой живота, открытым переломом голени, черепно-мозговой травмой. 

Вместе с псковичками на остановке, в которую влетел «Шевроле», находились ещё порядка шести человек. Им удалось вовремя увернуться от автомобиля.

ДТП произошло 4 сентября около 7:40 утра. По предварительным данным, 67-летнем водителю «Шевроле», который вместе со своим 20-летним сыном направлялся на работу из Писковичей, стало плохо, он не справился с управлением и врезался в остановку с людьми. Водитель погиб на месте, сын жив и травм не получил.

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