Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области

13:39, 04 сентября 2019, ПАИ

С 4 сентября досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избирательных комиссиях Псковской области. Ранее, с 28 августа по 3 сентября, оно проходило в помещениях территориальных избирательных комиссий. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, проголосовать досрочно в УИКах можно будет до 7 сентября включительно.

В Единый день голосования в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний в 10 муниципальных образованиях. В частности, состоятся довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), выборы глав Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского районов. В Псковском районе будут выборы в собрания депутатов Середкинской и Карамышевской волостей. Также назначены довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Принять участие в досрочном голосовании могут избиратели, которые не будут присутствовать на выборах 8 сентября по уважительной причине, к которым относятся отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и другие.

Для досрочного голосования необходимо при себе иметь паспорт гражданина России или временное удостоверение личности.

Жители Пскова могут проголосовать досрочно на выборах депутата Псковского областного Собрания шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 в следующих УИК:

- Участковая избирательная комиссия №71 - Псков, улица Лнона Поземского, дом 65, ГБОУ ПО «Центр специального образования № 1» структурное подразделение Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа № 2»

- Участковая избирательная комиссия №72 - улица Олега Кошевого, дом 8, МБУ ДО «Детская школа искусств Пскова»

- Участковая избирательная комиссия №73 - улица Труда, дом 25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»

- Участковая избирательная комиссия №74 - Сиреневый бульвар, дом 5, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»

- Участковая избирательная комиссия №75 - Сиреневый бульвар, дом 15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»

- Участковая избирательная комиссия №76 - улица Звездная, дом 12, МБОУ «Центр образования «Подросток» (комната школьника)

- Участковая избирательная комиссия №77 - Сиреневый бульвар, дом 15, МБОУ «Социально-экономический лицей № 21 имени Героя России С.В.Самойлова»

- Участковая избирательная комиссия №78 - улица Труда, дом 49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)

- Участковая избирательная комиссия №79 - улица Текстильная, дом 18, МБОУ «Естественно-математический лицей №20»

- Участковая избирательная комиссия №80 - улица Текстильная, дом 18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»

- Участковая избирательная комиссия №81 - улица Труда, дом 25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»

- Участковая избирательная комиссия №82 - улица Текстильная, дом 18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»

- Участковая избирательная комиссия №91- улица Леона Поземского, дом122, ГБПОУ ПО «Псковский колледж профессиональных технологий и сервиса».

Досрочное голосование на дополнительных депутата Псковской городской по одномандатному избирательному округу № 13 организовано в этих УИКах:

- Участковая избирательная комиссия №73 - улица Труда, дом 25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»

- Участковая избирательная комиссия №78 - улица Труда, дом 49А, МБУ «Псковский городской молодежный центр» (филиал)

- Участковая избирательная комиссия №81 - улица Труда, дом 25, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12 имени Героя России А.Ю.Ширяева»

- Участковая избирательная комиссия №82 - улица Текстильная, дом 18, МБОУ «Естественно-математический лицей № 20»

- Участковая избирательная комиссия №83 - улица Алтаева, дом 2, МБОУ «Погранично-таможенно-правовой лицей».

Голосование в участковых избирательных комиссиях Пскова проводится по рабочим дням с 10:00 – 13:00 и с 16:00 до 20:00, по выходным - с 10:00 до 14:00.