Болгарские дипломаты назвали освобождение Европы от нацизма советской армией «сомнительным тезисом»

13:44, 04 сентября 2019, ПАИ

В Министерстве иностранных дел Болгарии назвали сомнительной формулировку «освобождение» в контексте ввода в страну советских войск в 1944 году и операции против нацизма. Об этом пишет портал delfi.ee со ссылкой на официальный сайт болгарского внешнеполитического ведомства.

В преддверии выставки «75 лет освобождения Восточной Европы от нацизма», которая откроется 9 сентября в Софии на базе Российского культурно-информационного центра, МИД Болгарии призвало посольство РФ не говорить о поддержке тезиса о том, что СССР освободил Восточную Европу от нацизма.

Болгарские дипломаты не отрицают вклада Советского Союза в разгром нацизма в Европе, при этом они призвали «не закрывать глаза на тот факт, что Советская армия принесла народам Центральной и Восточной Европы полувековые репрессии, деформированное экономическое развитие и оторванность от процессов в развитых европейских странах».

По их мнению, формулировка со словом «освобождение» может повлиять на внутриполитические процессы в Болгарии и ставит в привилегированное положение только некоторые политические круги в стране.

Российские дипломаты выразили недоумение в связи с реакцией болгарских коллег и заявили, что выставка призвана познакомить болгарскую общественность с архивами из фондохранилищ РФ, многие из которых недавно рассекретили. «Эта выставка не имеет ничего общего с сегодняшним болгарским внутриполитическим дискурсом или отдельными политическими», — говорится на странице российского диппредставительства в Facebook. Отмечается, что делать какие-либо официальные заявления можно только после ознакомления с самой экспозицией.

Воины Красной Армии вошли в Болгарию 8-9 сентября 1944 года, они провели там операцию против национальных войск и частей немецкой армии. После этого в республике был распущен парламент, полиция, утвержден новый состав госаппарата, введен запрет на все нацистские организации.