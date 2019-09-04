Неизвестные подожгли жилой дом в Печорах

10:22, 05 сентября 2019, ПАИ

В Печорах на проспекте Мира неизвестные подожгли жилой дом. Строение принадлежало 59-летнему мужчине. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 9:29 4 сентября. Строение деревянное, кровля - шифер. За считанные минуты все здание было охвачено огнем. В ведомстве сообщили, что в результате пожара никто не погиб и не пострадал. Сумма ущерба и наличие страховки на недвижимое имущество устанавлиаются. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, кто и с какой целью лишил человека жилья.

5 сентября в 2:35 в Пскове на улице Звездной в автомобиле «Opel Vivaro», 2007 года выпуска, огонь повредил моторный отсек и салон. Предположительная причина возгорания – короткое замыкание в моторном отсеке. Автомобиль удалось спасти.