7 сентября в Псковской области объявят День тишины

10:30, 05 сентября 2019, ПАИ

У кандидатов, участвующих в выборах 8 сентября, осталось два дня для агитации. День перед выборами, 7 сентября, в Псковской области станет Днем тишины. Предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях прекращается в 00 часов по местному времени в сутки, предшествующие дню голосования. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области.

В этот период запрещаются: любая агитация, проведение предвыборных акций и митингов. Такая норма существует в законодательстве многих стран, чтобы дать избирателю возможность сделать осознанный выбор без какого-либо давления извне.

На прежнем месте могут оставаться лишь ранее вывешенные агитационные материалы, но при условии, что они расположены не ближе 50 метров от помещений для голосования. Также интернет-издания не должны удалять опубликованные ранее агитационные материалы.За днем тишины наступит день голосования, на протяжении которого также нельзя вести агитацию.

8 сентября, в Единый день голосования, в 10 муниципальных образованиях Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний:

- дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательном округу №2 (Псков);

- выборы Главы Бежаницкого района;

- выборы Главы Дновского района;

- выборы Главы Новоржевского района;

- выборы Главы Пустошкинского района;

- выборы Главы Пушкиногорского района;

- выборы Главы Усвятского района;

- дополнительные выборы депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13;

- выборы депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района;

- выборы депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов Великолукского района по

одномандатному избирательному округу №1;

- дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5;

- дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2.

Всего в выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий. Задействованы более тысячи членов УИК с правом решающего голоса.

В день голосования участковые избирательные комиссии для избирателей будут открыты с 8:00 до 20:00. Выборы в Псковской области будут конкурентными. Зарегистрированных кандидатов - 141, из них от политических партий идут на выборы 135 человек, в порядке самовыдвижения - 6.

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют в Псковской области и на выборах губернатора Санкт-Петербурга. Проголосовать за них приехавшие на отдых или на работу жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».