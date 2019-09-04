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Труп мужчины с сильными признаками разложения найден в Великих Луках

В Великих Луках в доме на территории одного из местных садовых обществ был обнаружен труп 45-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Мужчину нашла его сожительница. Последний раз она видела его живым 2 августа, в тот момент великолучанин был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, женщина не стала мириться с проявленным неуважением и ушла. Спустя месяц она решила проведать сожителя и нашла его мертвым. 

В ведомстве уточнили, что тело находится в стадии сильного разложения, причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.  

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