Труп мужчины с сильными признаками разложения найден в Великих Луках

10:44, 05 сентября 2019, ПАИ

В Великих Луках в доме на территории одного из местных садовых обществ был обнаружен труп 45-летнего мужчины. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Псковской области.

Мужчину нашла его сожительница. Последний раз она видела его живым 2 августа, в тот момент великолучанин был в состоянии алкогольного опьянения. Между ними произошла ссора, женщина не стала мириться с проявленным неуважением и ушла. Спустя месяц она решила проведать сожителя и нашла его мертвым.

В ведомстве уточнили, что тело находится в стадии сильного разложения, причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы. По данному факту проводится проверка.