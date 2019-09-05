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Общество

Мечтавший об отдыхе с семьей пассажир вызвался стать пилотом самолета на один рейс

В Великобритании мужчина, собравшийся провести отдых с супругой и маленьким ребенком, сел за штурвал воздушного судна. Причиной стало то, что пилот не вышел на работу, пишет LENTA со ссылкой на The Mirror.

Авиакомпания еще до начала посадки объявила пассажирам о том, что предстоит ждать на протяжении нескольких часов резервный рейс. Этот сценарий не устраивал Майкла Брэдли и он позвонил в компанию. Мужчина сообщил, что является пилотом и при себе у него есть соответствующая лицензия. Уже через несколько минут ему перезвонили и предложили пройти в самолет.

В авиакомпании ЕasyJet, а именно она и должна была совершить перелет, подчеркнули, что провели необходимую проверку и только после этого допустили пассажира к штурвалу. Позже представители авиаперевозчика поблагодарили отзывчивого мужчину за помощь — пожелавшие вылететь пассажиры не опоздали по своим делам.

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