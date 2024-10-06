Газовики просят жителей микрорайона Паневик в Пскове обеспечить доступ специалистов к домовладениям

13:25, 06 октября 2024, ПАИ

Специалисты «Газпром газораспределение Псков» уже в течение трёх дней проводят работы по восстановлению газоснабжения домовладений в микрорайоне Паневик Пскова. Об этом ПАИ сообщили в компании.

Работ идут с 4 октября по настоящее время. Пуск газа может быть выполнен только после проведения испытаний на герметичность наружного газопровода.

«В настоящее при проведении испытаний происходит падение давления. Это связано с тем, что жители домовладений не обеспечивают доступ нашим специалистам на территорию всех домовладений для закрытия кранов на фасаде домов. Также напоминаем, что до завершения проверки герметичности газопровода, запрещено самостоятельно вводить в работу газовое оборудование. Это приводит к падению давления», – отметили в компании.

Собственникам домовладений необходимо дождаться завершения испытаний и включать газовое оборудование только после соответствующего разрешения специалистов, подчеркнули в «Газпром газораспределении Пскова».

Напомним, что на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове произошло ДТП. Тогда автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа.