Газовики просят жителей микрорайона Паневик в Пскове обеспечить доступ специалистов к домовладениям
Специалисты «Газпром газораспределение Псков» уже в течение трёх дней проводят работы по восстановлению газоснабжения домовладений в микрорайоне Паневик Пскова. Об этом ПАИ сообщили в компании.
Работ идут с 4 октября по настоящее время. Пуск газа может быть выполнен только после проведения испытаний на герметичность наружного газопровода.
«В настоящее при проведении испытаний происходит падение давления. Это связано с тем, что жители домовладений не обеспечивают доступ нашим специалистам на территорию всех домовладений для закрытия кранов на фасаде домов. Также напоминаем, что до завершения проверки герметичности газопровода, запрещено самостоятельно вводить в работу газовое оборудование. Это приводит к падению давления», – отметили в компании.
Собственникам домовладений необходимо дождаться завершения испытаний и включать газовое оборудование только после соответствующего разрешения специалистов, подчеркнули в «Газпром газораспределении Пскова».
Напомним, что на перекрёстке улиц Индустриальной и Литейной в Пскове произошло ДТП. Тогда автомобиль врезался в шкафной регуляторный пункт, который предназначен для снижения входного давления природного газа.
Газовики просят жителей микрорайона Паневик в Пскове обеспечить доступ специалистов к домовладениям
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