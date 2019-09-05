Директор псковской филармонии: 75-й сезон удался

17:54, 05 сентября 2019, ПАИ

75-й филармонический сезон удался, стал важным, ярким культурным событием, считает директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова. Об этом она заявила на пресс-конференции 5 сентября, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Важнейшими мероприятиями Елизавета Барышникова назвала совместные выступления с Имперским русским балетом – сезон открылся «Шахерезадой», затем был Фестиваль русской музыки. «Успешно завершив сезон, мы затем впервые провели летние филармонические сезоны - три опен-эйра и совместный концерт симфонического оркестра с классическим хором из Монреаля. Несмотря на лето, у нас были полные залы», - заявила директор филармонии.

Главный дирижёр Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский отметил, что в минувшем сезоне удалось реализовать даже больше запланированного. По его словам, знаковым был приезд оркестра Мариинского театра, сложилось также сотрудничество с московской консерваторией. «Надеюсь, наше взаимодействие продолжится», - отметил дирижёр. Он добавил, что перед псковичами также выступили яркие молодые солисты Мариинского театра. «Я горд, что псковичи смогли их услышать, зарядиться их творческой энергией, молодостью, красотой. Это как раз то, какой сейчас является наша филармония - творческая, яркая», - подчеркнул Николай Хондзинский.

Он рассказал, что у учреждения отличные показатели, в том числе по наполняемости зала, и доверие аудитории позволяет больше рисковать, мотивирует на постоянный рост, на повышение качества звучания оркестра. «Сезон был ярким, разнообразным, много знаковых событий произошло. Этим осложняется 76-й сезон, высокая планка, заданная в 75-м сезоне, не позволяет нам снижать напор нашего творчества», - подытожил главный дирижёр Псковского симфонического оркестра.