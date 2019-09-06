Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании

09:18, 06 сентября 2019, ПАИ

Псковское региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в области прошла в строгом соответствии с региональным и федеральным избирательным законодательством, заявил секретарь реготделения партии Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

По словам Александра Котова, важно, чтобы избирательные комиссии обеспечили право граждан проголосовать, а наблюдатели получили возможность проследить за процедурой и исключить разговоры о том, что выборы проходили с нарушениями. «В этом заключается наша заинтересованность. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы избирательный процесс прошел открыто, честно и в соответствии с законодательством», - подчеркнул секретарь реготделения партии.

Он рассказал, что наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках. Кроме того, представители партии вошли в состав участковых и территориальных избирательных комиссий. «С их помощью мы и будем следить за избирательным процессом», - пояснил Александр Котов.

Он пригласил жителей Псковской области «не оставаться в стороне, проголосовать за свое будущее и развитие своих территорий».

13 избирательных кампаний пройдут в 10 муниципальных образованиях региона 8 сентября. В выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в области.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий.