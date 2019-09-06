0
10:40
Избирком: Псковская область готова к выборам
10:30
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
13:39
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
19:20
Губернаторская повестка: От высокого к низкому
10:44
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
14:51
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
23:32
Губернаторская повестка: Большой юбилей и форум «За ЗОЖ»
Еще новости
Политика

Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании

Псковское региональное отделение «Единой России» максимально заинтересовано в том, чтобы избирательная кампания в области прошла в строгом соответствии с региональным и федеральным избирательным законодательством, заявил секретарь реготделения партии Александр Котов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе отделения.

По словам Александра Котова, важно, чтобы избирательные комиссии обеспечили право граждан проголосовать, а наблюдатели получили возможность проследить за процедурой и исключить разговоры о том, что выборы проходили с нарушениями. «В этом заключается наша заинтересованность. Со своей стороны мы сделаем всё возможное, чтобы избирательный процесс прошел открыто, честно и в соответствии с законодательством», - подчеркнул секретарь реготделения партии.

Он рассказал, что наблюдатели от кандидатов «Единой России» будут работать на всех избирательных участках. Кроме того, представители партии вошли в состав участковых и территориальных избирательных комиссий. «С их помощью мы и будем следить за избирательным процессом», - пояснил Александр Котов.

Он пригласил жителей Псковской области «не оставаться в стороне, проголосовать за свое будущее и развитие своих территорий».

13 избирательных кампаний пройдут в 10 муниципальных образованиях региона 8 сентября. В выборах могут принять участие порядка 92 тысяч избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в области.

Выборы проводят Избирательная комиссия Псковской области, окружная избирательная комиссия № 2, 10 территориальных избирательных комиссий и 114 участковых избирательных комиссий.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы - 2019
В преддверии выборов «Псковэнерго» перешло на особый режим работы Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области 114 участковых избирательных комиссий начали работу в Псковской области 31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области Более 1 тысячи избирателей подали заявления для голосования в Псковской области за губернатора Санкт-Петербурга Досрочное голосование стартует в Псковской области 28 августа Пожарную безопасность на избирательных участках обсудили в Пскове 92 правоохранителя будут охранять порядок на выборах в Пскове 17 обращений поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области за неделю
Посмотреть все материалы сюжета >>>

Избирком: Псковская область готова к выборам
06 сентября 2019
Избирком: Псковская область готова к выборам
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
05 сентября 2019
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
04 сентября 2019
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
01 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
27 августа 2019
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
23 августа 2019
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона
23 августа 2019
В Пскове прошел торжественный прием по случаю 75-летия образования региона

Идет загрузка...