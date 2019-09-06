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Политика

Избирком: Псковская область готова к выборам

Все избирательные комиссии Псковской области готовы к Единому дню голосования, заявил председатель Избирательной комиссии региона Михаил Иванов. Как сообщили Псковскому агентству информации в избиркоме, в области созданы все необходимые условия для реализации избирательных прав граждан.

Михаил Иванов призвал жителей Псковской области прийти на выборы 8 сентября и принять активное участие в голосовании. «Воспользуйтесь своим конституционным правом, придите на избирательные участки и сделайте свой выбор. Так вы действительно участвуете в жизни своего региона, города, села. Это не займет много времени, но определит ваше будущее и будущее ваших детей!» – подчеркнул он.

8 сентября в Псковской области пройдут 13 избирательных кампаний: довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13); выборы 6 глав районов: Бежаницкого, Новоржевского, Дновского, Пустошкинского, Усвятского и Пушкиногорского.

Также состоятся выборы в собрания депутатов Середкинской и Карамышевской волостей Псковского района, довыборы в Собрание депутатов Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Всего замещается 33 мандата. Зарегистрирован 141 кандидат, в том числе представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Яблока», «Партии Роста». Кроме того, в ваборах участвуют «Коммунисты России», «Партия Социальной защиты», «За Социальную справедливость». Шесть кандидатов являются самовыдвиженцами.

В выборах разных уровней смогут принять участие порядка 92 тысячи избирателей, что составляет 17,3% от их общего количества в регионе.

Избирательные участки откроются в 8:00 и закроются в 20:00.

На 14-ти избирательных участках в Пскове голосование будет проведено с помощью комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ), на остальных будет применяться технология QR-кодирования, которая позволит оперативно вводить данные протоколов УИК об итогах голосования в ГАС «Выборы».

Мерам по обеспечению общественной безопасности и правопорядка в период подготовки к выборам и в день голосования уделяется особое внимание. Организована охрана помещений избирательных комиссий и помещений для голосования, обеспечена сохранность избирательной документации на маршрутах ее перевозки.

«Горячая линия» по связи с избирателями - 8 (900) 995-64-01 - будет работать 8 сентября с 8:00 до 22:00.

Впервые 15 экстерриториальных участков откроют на выборах губернатора Санкт-Перербурга в Псковской области. Проголосовать на них жители северной столицы смогут, используя механизм «мобильный избиратель».

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