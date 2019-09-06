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Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области

Начался прием заявок на Чемпионат по дворовому футболу на Кубок губернатора Псковской области «Осень-2019». Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы соревнований.

К участию приглашаются дворовые непрофессиональные футбольные команды Псковской области в трех группах: младшей (2007-2009 годы рождения), средней (2005-2006) и старшей (2002-2004). В составы команд можно включать до 3 игроков младшего возраста при наличии допуска врача, а также не более 2 игроков, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах (отделение футбола), футбольных клубах, имеющих лицензию профессионального футболиста. В команде должно быть от 6 до 10 человек.

Соревнования пройдут в три этапа. Муниципальный (отборочный) состоится с 21 по 29 сентября; зональный (полуфинальный) - 5 октября в Псков, Пушкинских Горах и Великих Луках; областной (финальный) - 19 октября в городе Великие Луки.

Заявки на участие принимает до 20 сентября главный секретарь чемпионата по e-mail: ai.sol@inbox.ru или в группе в соцсети «ВКонтакте» «Лига дворового футбола Псковской области». Подтвердить участие можно по телефону: 8-911-699-46-28 (Виктор).

Победители и призеры будут награждены грамотами, медалями, кубками и ценными призами.

«Лигу дворового футбола» реализует Военно-патриотический спортивный клуб «Шторм» в рамках проекта «Команда2018» губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и с использованием гранта президента Российской Федерации.

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