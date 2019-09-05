Неизвестный влез через окно в дом Эллы Панфиловой

13:51, 06 сентября 2019, ПАИ

Следователи разбираются в деталях инцидента, произошедшего в ночь на 6 сентября. Неизвестный проник в дом главы ЦИК России Эллы Панфиловой в Подмосковье, сообщает РБК.

В этот момент владелица строения находилась в одной из комнат. Мужчина ударил ее несколько раз электрошокером и скрылся.

Известно, что из дома ничего не пропало.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой» (ч.3 ст.162 УК РФ). Руководство МВД взяло под личный контроль расследование.

6 сентября Элла Панфилова участвует в конференции «Цифровизация избирательных участков», где заявила, что чувствует себя нормально после случившегося ночного нападения.

«Переживу я это», - пояснила она.