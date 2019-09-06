Губернатор обсудил с великолукскими промышленниками меры поддержки

14:28, 06 сентября 2019, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил меры поддержки с руководителями предприятий города Великие Луки, входящими в состав регионального отделения Союз промышленников и предпринимателей. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации со встречи, которая 6 сентября, глава региона сообщил, что есть ряд изменений, в том числе в сфере инвестиционной политики. Так, принято решение объединить совет по инвестициям Псковской области с инвестиционной комиссией администрации региона. «Думаю, этот формат поможет нам с вами встречаться на регулярной основе», - обратился губернатор к промышленникам. Он предложил и впредь проводить встречи не в здании областной администрации, а именно на предприятиях, чтобы можно было проанализировать их работу и подумать над мерами поддержки, которые можно применить.

Губернатор отметил, что Псковская область принимает участие в разработке стратегии развития регионов, и куратором субъекта является министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров. «Нам повезло, - констатировал Михаил Ведерников. - Мы активно работаем, и нас периодически на правительственных совещаниях хвалят как регион со сформировавшейся профессиональной командой». Он заявил, что пока о конкретных цифрах по этой программе говорить сложно, но удалось убедить коллег из других регионов, что программа должна быть пятилетней.

«Мы просим финансирования, методической поддержки на то, чтобы запустить внутренние ресурсы, которые имеются», - продолжил Михаил Ведерников. Уже определены 9 районов, которые будут точками роста, Великие Луки и Великолукский район вошли в этот список. «Это районы, в которых есть промышленное производство, сельское хозяйство, районы или города, являющиеся туристическими центрами, и у этих городов и районов есть потенциал для роста в одной из названных сфер», - пояснил глава региона. В качестве примера он привел Новосокольнический район, где 5 сентября заложили кирпич в строительство молочного комплекса.

Также Михаил Ведерников остановился на теме обеспечения предприятий кадрами с высшим образованием. «Мы не будем готовить сумасшедшее количество экономистов и менеджеров, которые потом уезжают в столицы. Это просто обман федерального центра», - заявил он и напомнил о партнерстве с Курчатовским институтом. Кроме того, достигнута договоренность о взаимодействии и поддержке ПсковГУ. Не так давно в Пскове в школе № 1 открыли Кикоинский класс, Курчатовский институт обеспечил псковских школьников всем необходимым. «Курчатовцы пообещали нашим детям практику и постоянное сопровождение. Программа этого класса будет существенного отличаться от других», - сообщил Михаил Ведерников.

Он заметил, что с руководителем «Транснефти» принято решение о передаче здания под кванториум в Великих Луках. «Будем вести переговоры о том, чтобы уже в следующем году кванториум в Великих Луках появился», - сказал он и предположил, что такой же кикоинский класс откроется в одной из великолукских школ.

Затем глава региона рассказал, что в 2018 году Великие Луки получили на ремонт дорог 144 млн рублей, а в 2019 - уже 360 млн рублей. Будут направлены и дополнительные средства. «Мы готовы двигаться, и большими темпами. Нам и еще больше готовы средств дать, но мы просто понимаем, что можем подвести министерство, потому что и так все ресурсы задействованы», - уточнил Михаил Ведерников. По его мнению, пока нет ощущения, что по дорогам что-то начало меняться к лучшему, но он уверен, что уже скоро люди заметят результат. Губернатор подчеркнул, что в 2020 году на тех дорогах, которые ремонтируются в Великих Луках сейчас, запланированы реконструкция тротуаров, замена ливневок, инженерных коммуникаций, чтобы через два года снова не пришлось копать.

После председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев перечислил меры поддержки для промышленных предприятий. Врио ректора Псковского государственного университета Наталья Ильина рассказала о возможностях университета по подготовке кадров для великолукских предприятий.