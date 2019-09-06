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Общество

Псковичей приглашают на престольный праздник в Крыпецкий монастырь

10 сентября в Савво-Крыпецком монастыре состоится престольный праздник на память преподобного Саввы Крыпецкого чудотворца. Как сообщили Псковскому агентству информации в монастыре, торжественное богослужение будет совершаться в храме Успения Пресвятой Богородицы.

 

10 сентября в 7 часов утра от остановки «Площадь Ленина» со стороны кремля городской автобус отвезет желающих в обитель на богослужение, по окончании которого паломники вернутся в город.

Стоимость поездки – добровольное пожертвование в любую лавку монастыря.

Начало водосвятного молебна – в 7 час. 30 мин.

Божественная Литургия с праздничным крестным ходом начнется в 9 час. утра. Исповедь будет совершаться с 7.00 час.

Все желающие смогут окунуться в Святом источнике преподобного Саввы Крыпецкого, помолиться у рак преподобных Саввы и Корнилия Крыпецких и принять участие в праздничной трапезе.

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