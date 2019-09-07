Реставрация церкви Вознесения Господня в Порховском районе обойдётся почти в 78 млн

12:44, 07 сентября 2019, ПАИ

Ремонтно-реставрационные работы запланированы на объекте культурного наследия «Церковь Вознесения Господня» в деревне Бельское Устье Порховского района. Конкурс опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 77 млн 776 тыс. 677,12 рубля. Источник финансирования - федеральный бюджет.

Рассмотрение и оценка вторых частей заявок намечены на 9 октября.

Православный храм находится в 16-и километрах от Порхова, его относят к самым большим в Псковской области вотчинным храмам XVIII века. Церковь Вознесения Господня был выстроен в 1796 году и действовал до 60-х годов 20-го столетия. За время существования Церковь Вознесения Господня серьезно пострадала. Храмовая усыпальница была полностью разорена.

Эксперты отмечают, что по конструктивному решению и декоративному оформлению храм Вознесения Господня не имеет аналогов во всем регионе.