«День тишины» наступил в Псковской области

12:22, 07 сентября 2019, ПАИ

7 сентября, накануне Единого дня голосования, в Псковской области наступил «день тишины». Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона, предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях, проведение акций и митингов, раздача листовок в соответствии с законом должна быть прекращена за сутки до начала дня голосования.

На прежнем месте можно оставить лишь ранее размещенные агитационные материалы, но они должны быть расположены не ближе 50 метров от помещений для проведения голосования. Интернет-издания вправе не удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

Аналогичная норма есть в законодательстве многих стран мира. Предполагается, что такой день необходим избирателям, чтобы окончательно определиться с выбором, без давления извне.

Итоги соцопросов, экзитполов, предварительных результатов выборов 8 сентября можно публиковать не ранее закрытия избирательных участков на территории региона. Законодательство не ограничивает СМИ, которые могут в этот день освещать подготовку к выборам и ход дня голосования. Журналисты имеют право публиковать и выпускать в эфир свои материалы, не содержащие элементы агитации.

8 сентября в 8:00 откроются 114 избирательных участков, они будут работать до 20:00. В десяти муниципальных образованиях Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний, в том числе довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), а также выборы глав шести районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

В Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», в Великолукском - довыборы в Собрание депутатов (по одномандатному избирательному округу № 1), в Себежском - в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» (по одномандатному избирательному округу № 5), в Дновском - в Собрание депутатов района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Подробная информация - на портале Избирательной комиссии Псковской области.