0
12:22
«День тишины» наступил в Псковской области
10:40
Избирком: Псковская область готова к выборам
10:30
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
13:39
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
19:20
Губернаторская повестка: От высокого к низкому
10:44
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
14:51
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
Еще новости
Политика

«День тишины» наступил в Псковской области

7 сентября, накануне Единого дня голосования, в Псковской области наступил «день тишины». Как сообщили Псковскому агентству информации в Избирательной комиссии региона, предвыборная агитация на теле- и радиоканалах, в периодических печатных и в сетевых изданиях, проведение акций и митингов, раздача листовок в соответствии с законом должна быть прекращена за сутки до начала дня голосования. 

На прежнем месте можно оставить лишь ранее размещенные агитационные материалы, но они должны быть расположены не ближе 50 метров от помещений для проведения голосования. Интернет-издания вправе не удалять опубликованную ранее политическую рекламу.

Аналогичная норма есть в законодательстве многих стран мира. Предполагается, что такой день необходим избирателям, чтобы окончательно определиться с выбором, без давления извне.

Итоги соцопросов, экзитполов, предварительных результатов выборов 8 сентября можно публиковать не ранее закрытия избирательных участков на территории региона. Законодательство не ограничивает СМИ, которые могут в этот день освещать подготовку к выборам и ход дня голосования. Журналисты имеют право публиковать и выпускать в эфир свои материалы, не содержащие элементы агитации.

8 сентября в 8:00 откроются 114 избирательных участков, они будут работать до 20:00. В десяти муниципальных образованиях Псковской области состоятся 13 избирательных кампаний, в том числе довыборы в Псковское областное Собрание (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13), а также выборы глав шести районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.

В Псковском районе пройдут выборы в Собрания депутатов сельских поселений «Середкинская волость» и «Карамышевская волость», в Великолукском - довыборы в Собрание депутатов (по одномандатному избирательному округу № 1), в Себежском - в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» (по одномандатному избирательному округу № 5), в Дновском - в Собрание депутатов района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2).

Подробная информация - на портале Избирательной комиссии Псковской области.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>
  • Сюжет
  • Выборы - 2019
В преддверии выборов «Псковэнерго» перешло на особый режим работы Избирком: Псковская область готова к выборам Александр Котов: «Единая Россия» максимально заинтересована в открытой и честной избирательной кампании Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области 114 участковых избирательных комиссий начали работу в Псковской области 31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области Более 1 тысячи избирателей подали заявления для голосования в Псковской области за губернатора Санкт-Петербурга Досрочное голосование стартует в Псковской области 28 августа Пожарную безопасность на избирательных участках обсудили в Пскове 92 правоохранителя будут охранять порядок на выборах в Пскове
Посмотреть все материалы сюжета >>>

«День тишины» наступил в Псковской области
07 сентября 2019
«День тишины» наступил в Псковской области
Избирком: Псковская область готова к выборам
06 сентября 2019
Избирком: Псковская область готова к выборам
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
05 сентября 2019
7 сентября в Псковской области объявят День тишины
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
04 сентября 2019
Досрочное голосование на сентябрьских выборах началось в участковых избиркомах Псковской области
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
01 сентября 2019
Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем знаний
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
27 августа 2019
31 обращение поступило на «горячую линию» для избирателей в Псковской области
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
23 августа 2019
Александр Котов: Каждый из нас своим трудом определяет будущее Псковской области
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области
23 августа 2019
Губернатор назвал основные поводы для гордости для жителей Псковской области

Идет загрузка...