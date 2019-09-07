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Вопросы подготовки к выборам обсудили омбудсмен и председатель ТИК Пскова

Вопросы подготовки к выборам, которые состоятся 8 сентября, обсудили уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов и председатель территориальной избирательной комиссии Пскова Владимир Кротов. Как сообщил Псковскому агентству информации омбудсмен, на эту комиссию возложены полномочия окружной по выборам в городскую Думу и областное Собрание депутатов.

Владимир Кротов рассказал, что на всех избирательных участках будут работать автоматизированные системы подсчета бюллетеней (КОИБы). «Это не только убыстряет процесс подсчета голосов избирателей, но и создает дополнительные препятствия различным манипуляциям с бюллетенями. При наличии наблюдателей на участках - вбросить в КОИБ пачку бюллетеней практически невозможно», - заметил уполномоченный.  Он выразил надежду, что партийные и независимые наблюдатели будут активными и позволят обеспечить на каждом участке достоверность волеизъявления граждан.

Также шла речь о досрочном голосовании. В итоге стороны пришли к мнению, что подготовка к проведению выборов в Пскове проходит спокойно и без нарушений требований избирательного законодательства. Участники встречи сошлись во мнении, что самые спорные процедуры обычно связаны со сбором подписей, но в век компьютерных технологий есть разные адресные и персональные базы данных. Омбудсмен уверен, что серьезным фактом отказа от сбора подписей может служить и то, что сборщики получают доступ к персональным данным граждан и не несут ответственности за их неправомерное распространение. По словам Дмитрия Шахова, по этой причине граждане часто отказывают сборщикам подписей в предоставлении сведений, необходимых для поддержки выдвижения того или иного кандидата.

Уполномоченный также сообщил, что помещения двух участковых комиссий не соответствуют месту, где проходит голосование, и требуют косметического ремонта. Рекомендации взять ситуацию на контроль будут направлены главе администрации Пскова и председателю Избирательной комиссии Псковской области Михаилу Иванову.

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