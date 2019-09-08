В Псковской области открылись избирательные участки

08:01, 08 сентября 2019, ПАИ

8 сентября, в Единый день голосования, в Псковской области открылись 114 избирательных участков. На протяжении дня жители десяти муниципальных образований смогут отдать голоса на выборах глав шести районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского. Кроме того, выбириают 8 сентября депутатов сельских поселений Псковского района - «Середкинская волость» и «Карамышевская волость».

Проходят довыборы депутата Великолукского района (по одномандатному избирательному округу № 1), в Собрание депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района (по одномандатному избирательному округу № 5) и в Собрание депутатов Дновского района (по одномандатным избирательным округам № 1 и № 2). Приковано внимание и к довыборам в Псковское областное Собрание депутатов (по одномандатному избирательному округу № 2) и в Псковскую городскую Думу (по одномандатному избирательному округу № 13).

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, сего зарегистрированы 141 человек. В Избирательной комиссии Псковской области подчеркнули, что представлены в бюллетенях шесть самовыдвиженцев, остальные - представляют те или иные политические партии.

Проголосовать могут 92 тысячи жителей Псковской области.

Кроме того, в регионе работают 15 участков, на которых можно отдать голос за губернатора Санкт-Петербурга. Это право получили жители северной столицы, которые прибыли в регион на отдых или в командировку.