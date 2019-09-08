За ходом выборов губернатора Санкт-Петербурга в Псковской области следит 31 наблюдатель

09:22, 08 сентября 2019, ПАИ

В Псковской области 8 сентября, в единый день голосования, открылись 15 экстерриториальных избирательных участков по выборам губернатора Санкт-Петербурга. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, работа всех из них началась в 8:00, без задержек и каких-либо замечаний по вопросам организации избирательного процесса.

Общественное наблюдение осуществляют наблюдатели от кандидатов – восемь человек от депутата Заксобрания Петербурга Надежды Тихоновой, восемь человек от политика Михаила Амосова. Кроме того, на участках работают 15 наблюдателей от Общественной палаты Санкт-Петербурга. Всего 31 человек.

Избирательные участки закроются в 20:00.

Кроме того, 8 сентября в Псковской области проходят выборы глав шести муниципальных районов, депутатов законодательных собраний. Работают 114 избирательных участков. Проголосовать могут около 92 тысяч жителей области.