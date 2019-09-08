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57 обращений поступило на общественную «горячую линию» в преддверии выборов в Псковской области

За месяц работы общественной «горячей линии» в Псковской области на нее поступили 57 обращений от избирателей. Такие данные озвучил руководитель линии Семен Никонов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Свою работу «горячая линия» начала 8 августа. За это время поступили 57 обращений. 43 из них касались избирательного процесса. Остальные носили социально- бытовой характер», - уточнил он.

Среди вопросов, затрагивающих выборы, были уточнения по темам: досрочное голосование, перечень кандидатов, работа наблюдателей.

«Был вопрос, можно ли проголосовать через интернет. В Москве сейчас идет такое голосование, Псковская область пока не охвачена этим процессом. Это наше светлое будущее», - добавил Семен Никонов.

Он рассказал, что поступали звонки и от жителей Санкт-Петербурга. «У нас работают 8 сентября 15 экстерриториальных участков. Поступали звонки в рамках выборов губернатора Петербурга. С спрашивали, каким образом проголосовать. Был звонок от одного из наблюдателей, который консультировался, каким образом территориальная комиссия должна заверять принятые списки наблюдателей», - уточнил Семен Никонов.

Он добавил, что в основном звонки по вопросам организации выборов губернатора Санкт-Петербурга поступали из Бежаницкого, Пушкиногорского и Гдовского районов.

«От граждан, которые имели временную регистрацию в Псковской области, поступали обращения. Граждане спрашивали, как они могут проголосовать. К сожалению, никак. Потому что люди с временной регистрацией не имеют права и возможности и голосовать на выборах в Псковской области», - отметил руководитель «горячей линии».

В рамках 14 обращений социально-бытового характера заданы вопросы в сфере здравоохранения и ЖКХ. «Люди жаловались, что отсутствуют те или иные узкие специалисты, не попасть на прием к врачу», - рассказал Семен Никонов

Обратился житель Пскова, который является инвалидом и ему необходим пандус у дверей подъезда. Однако собственники квартир, его соседи, против. «Просил помочь решить проблему. Написано соответствующее обращение. Вопрос решается», - отметил спикер.

Ряд вопросов касался квитанций за вывоз мусора. «В квитанциях неправильные сведения, неверные начисления. Вопросы были переадресованы региональному оператору. Даны консультации для написания обращений», - добавил руководитель «горячей линии».

Еще одно обращение поступило от жителей Крестовского шоссе, граждане просят убрать колонки с улицы, так как не все жители платят за эту воду. Заявка передана для консультации в МП «Горводоканал».

Семен Никонов добавил, что традиционно «горячая линия» будет работать и в день голосования, то есть 8 сентября.

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