В Эстонии МВД проводит проверку Департамента полиции

10:58, 08 сентября 2019, ПАИ

Министерство внутренних дел Эстонии начало проверку финансовых дел Департамента полиции. В частности, выполняется аудит государственных закупок, пишет DELFI (Эстония). Особое внимание уделено закупкам, которые выполнены в рамках международных договоренностей или в закрытом порядке, то есть на которые не распространяется соответствующий закон.

В ведомстве уточнили, что это плановая работа и какие-то подводные камни в данном процессе искать не стоит. О такой проверке говорили еще при прежнем министре внутренних дел.

Глава отдела внутреннего аудита МВД Тармо Олго уточнил, что в перспективе последуют проверки и других подразделений.