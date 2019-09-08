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Политика

Работников финансового сектора поздравил с профессиональным праздником губернатор Псковской области

С Днем финансиста поздравил жителей Псковской области губернатор Михаил Ведерников. В его приветствии в адрес работников финансовой сферы региона отмечено, что финансы — важнейший ресурс и инструмент современности, от качества управления которым зависят практически все сферы жизни. «По этой причине ваша профессия играет особенно высокую роль в руководстве как государством, так и каждым отдельным регионом, районом, городом», - говорится в обращении.

Глава региона особо отметил, что от профессионализма и принципиальности финансистов напрямую зависит скорость реализации важных для области проектов, ресурсоемкость и эффективность исполнения бюджета, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Губернатор подчеркнул, что в Псковской области финансисты обладают особым опытом работы в условиях жесткой нехватки средств и недостатка инструментов. «Вы научились оптимально использовать каждый рубль и быстро находить решения в самых сложных ситуациях», - подчеркнул Михаил Ведерников.

Он поблагодарил финансистов за честный и непростой труд на благо региона и поделал здоровья, успехов и благополучия.

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