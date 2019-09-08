Глава администрации Пскова принял участие в голосовании

12:04, 08 сентября 2019, ПАИ

Глава администрации Пскова Александр Братчиков проголосовал на довыборах, проводимых в областной столице 8 сентября, в единый день голосования. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в Пскове в этот день проходят довыборы депутата в Псковскую городскую думу по округу №13 и депутата Псковского областного Собрания по округу №2.

«Если мы не выберем, то выберут за нас. Мы обязаны в этот день принять участие в голосовании», - заявил Александр Братчиков.

Он уточнил, что от результатов голосования 8 сентября «будет зависеть судьба города и области».

Всего в Псковской области 8 сентября работают 114 избирательных участков. За ходом выборов наблюдают 233 наблюдателя.

Нарушений порядка или избирательного права, подчеркнули в УМВД России по Псковской области, не допущено.