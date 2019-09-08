Явка избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга на участках в Псковской области превысила 16 процентов

12:24, 08 сентября 2019, ПАИ

По данным на 12:00 явка избирателей на 15 экстерриториальных участков в Псковской области по выборам губернатора Санкт-Петербурга составила 16,42 процента. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе Санкт-Петербургской Избирательной комиссии, на данный момент на участки пришел 491 человек.

За соблюдением порядка и норм избирательного законодательства следят 33 общественных наблюдателя.

Кроме того, в Псковской области проходят выборы глав шести муниципальных районов: Бежаницкого, Дновского, Новоржевского, Пустошкинского, Пушкиногорского и Усвятского.. А также депутатов ряда законодательных собраний. Всего работают 114 избирательных участков.