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Явка на выборах глав Усвятского, Пустошкинского и Новоржевского районов превысила 20 процентов

В Псковской области по данным на 12 часов наиболее активными оказались избиратели Усвятского, Пустошкинского и Новоржевского районов. Здесь явка превысила 20 процентов, сообщили корреспонденту Псковского агентства информации в Избирательной комиссии Псковской области.

В Усвятском районе явка составила 31,91 процент (1201 человек), на выборах главы Пустошкинского района- 22,75 % (1618 человек), на выборах лавы Новоржевского района-22,67 % (1560 человек).

В Бежаницком районе, где так же выбирают главу, - 17,80% (1743 человека), в Дновском - 16,10% (1633 человека), Пушкиногорского - 18,84 % (1410 человек).

На дополнительных выборах депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательном округу №2 (Псков) явка составила 7,01% (1799 чел.). На дополнительных выборах депутата Псковской городской Думы по одномандатному избирательному округу №13- 7,14 % (705 чел.)

В районах: на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района-10,11 % (305 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района- 7,86 % (256 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1- 5,57% (209 чел.), на дополнительных выборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5- 8,51 % ( 12 чел.), на  дополнительных выборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2- 17,26 %( 707 чел).

Избирательные участки закроются в 20:00.

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