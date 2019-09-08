ГУ МЧС России по Псковской области: На всех избирательных участках обеспечены меры безопасности

13:00, 08 сентября 2019, ПАИ

На всех 114 избирательных участках, где 8 сентября идет голосование, обеспечены меры безопасности. Это подчеркнул заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Псковской области Павел Комаров.

Он уточнил, что накануне единого дня голосования была проведена масштабная работа по созданию условий для соблюдения избирательного законодательства и обеспечению безопасности на участках и прилегающих территориях. Все требования выполнены в полном объеме.

Проголосовать на выборах 8 сентября могут жители районов, в которых выбирают глав и депутатов законодательных органов, а также жители Пскова, которым предстоит выбрать по одному депутату в региональный парламент и городскую думу. Всего в единый день голосования на избирательных участках региона ждут свыше 90 тысяч избирателей.