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Избирком Псковской области: Жалоб на ход выборов не поступало

В Псковской области на данный момент выборы проходят спокойно, в плановом режиме. «В Избирательную комиссию жалоб на данный момент не поступало», - сообщил секретарь комиссии Сергей Ковальчук, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра.

Сергей Ковальчук отметил, что «были обращения, которые решаются в рабочем порядке».

Не фиксируются нарушения общественного порядка и сотрудниками правоохранительных органов, их на участках 8 сентября работает более 100 человек, наряду с полицейскими службу несут сотрудники Росгвардии, частных охранных предприятий и народные дружинники. На местах находятся 233 общественных наблюдателя.

Избирательные участки закроются в 20:00.

После этого времени начнется подсчет голосов. В Псковской области выбирают глав шести районов, а также депутатов ряда законодательных собраний – от Псковского областного Собрания и Псковской гордумы до депутатов сельских поселений.

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