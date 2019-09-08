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Избирком: Около 10 процентов избирателей в Псковской области – люди с ограниченными возможностями здоровья

В Псковской области каждый десятый избиратель – это человек с ограниченными возможностями здоровья. Такие данные озвучил 8 сентября, в единый день голосования секретарь Избирательной комиссии региона Сергей Ковальчук. Он уточнил, что еще 5 процентов избирателей – это люди старше 80 лет, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Именно поэтому в Псковской области предпринимаются меры для обеспечения участия данных категорий граждан в избирательном процессе.

Как уточнила председатель регионального отделения Всероссийского общества инвалидов Марина Борисенкова, с этой целью создана рабочая группа, в которую входят представители региональных обществ инвалидов.

«До сих пор есть замечания к участкам: нет продуманных маршрутов для инвалидов – как добраться до участка инвалидам по зрению. Не везде есть пандусы. Но хочу отметить, что наблюдается очевидное желание сотрудников Избирательной комиссии области найти решения этой проблемы», - сказала она.

Ольга Евстигнеева, председатель комитета социальной защиты Псковской области, в свою очередь уточнила, что для активных граждан, которые в силу возраста или болезни не могут побывать на избирательных участках, предусмотрено голосование на дому. «Мы делаем все возможное для того, чтобы такие люди получили право проголосовать на выборах», - сказала она.

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