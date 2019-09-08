«Ради вашего будущего»: Уполномоченный по правам человека в Псковской области призвал молодежь приходить на выборы

15:14, 08 сентября 2019, ПАИ

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов призвал молодежь региона активнее участвовать в избирательном процессе. «Я немножко разочарован тем, что основной контингент голосующих - это люди пожилого возраста. Молодых людей я не увидел», - сказал он, выступая в информационном центре перед представителями средств массовой информации.

Дмитрий Шахов призвал молодежь приходить на избирательные участки. «От вашего голоса зависит ваше будущее и будущее ваших детей, - сказал он, отметив, что наиболее интересными в регионе являются кампании по выборам глав муниципальных районов, которые будут работать на своих должностях на протяжении последующих пяти лет. – Думаю, отказываться от такого голосования неправильно».

В Псковской области 8 сентября работают 114 избирательных участков. В Пскове голосуют на довыборах депутатов Псковского областного Собрания и Псковской городской Думы. На регионе выбирают глав шести муниципальных районов и депутатов ряда законодательных собраний.