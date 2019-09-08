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Политика

Общественная палата выявила вмешательство Google, YouTube, Facebook и Instagram в выборы в России

Серию нарушений со стороны Google, YouTube, Facebook и Instagram выявили в России в день тишины и в единый день голосования. Данные интернет-корпорации в опреки требований российского законодательства размещают политическую интернет-рекламу, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление члена Общественной палаты России, руководителя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича.

В канун выборов Роскомнадзор предупредил корпорации о недопустимости нарушений, уточнив, что это будет расцениваться как «иностранное вмешательство в дела страны и воспрепятствование выборам».

Однако компании проигнорировали данное предупреждение. По словам Александра Малькевича, например, Facebook блокировал посты в официальном аккаунте Мосгоризбиркома, а по запросу о выборах выдавал только оппозиционные материалы.

«Кому-то нужны дополнительные факты, свидетельствующие об иностранном вмешательстве в политическую жизнь нашей страны?» – отметил член Общественной палаты.

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