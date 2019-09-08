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Общая явка избирателей на выборах в Псковской области на 18 часов составила более 32 процентов

Общая явка избирателей на участки в единый день голосования в Псковской области по данным на 18 часов составила 32,29 процента, к этому моменту свои голоса за кандидатов отдали 26 тысяч 810 граждан, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

На выборах глав муниципальных районов лидером по явке избирателей является Усвятский район – здесь на избирательные участки пришли 2140 человек, составило 56,63 процента. В пяти других районах барьер в 50 процентов пока не преодолен.

В Бежаницком районе проголосовали 44,51 % избирателей (4342 чел.), в Дновском районе - 40,05 % (4065 чел.), Новоржевском - 48,90 %(3368 чел.), на выборах главы Пустошкинского района - 45,99 % (3271 чел.), Пушкиногорского района - 40,98 % (3068 чел.).

На довыборах депутата Псковского областного Собрания по округу №2 проголосовали 14,16 % (3637 человек), в гордуму Пскова - 15,17 % (1499 чел.).

По районам: на выборах депутатов сельского поселения «Карамышевская волость» Псковского района - 34,85 % (1052 чел.), на выборах депутатов сельского поселения «Середкинская волость» Псковского района-24,14% (792 чел.), на довыборах депутата Собрания депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1- 20,15% ( 757 чел.), на довыборах депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» Себежского района по одномандатному избирательному округу №5-26,95% (38 чел.), на довыборах депутатов Собрания депутатов Дновского района по одномандатным избирательным округам №1 и №2-40,06 % (1642 чел.).

Всего в регионе работают 144 избирательных участка.

Голосование продлится до 20:00.

 

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