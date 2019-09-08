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Политика

В Дновском районе на входе в избирательные участки зафиксирована агитация одного из кандидатов на пост главы

В Дновском районе незадолго до закрытия избирательных участков выявлены два факта проведения агитации одним из кандидатов на пост главы района. Об этом сообщил руководитель «горячей линии» связи с избирателями в Псковской области Семен Никонов на встрече с журналистами в информационном центре Избиркома.

«В конце дня на «горячую линию» позвонил один из кандидатов на пост главы Дновского района и сообщил, что агитаторы при входе на два избирательных участка ведут агитационную работу», - цитирует Семена Никонова корреспондент Псковского агентства информации.

Была подана жалоба в правоохранительные органы и участковую избирательную комиссию.

Всего на «горячую линию» поступило 142 звонка, 85 из них – 8 сентября. Большинство касалось вопросов организации выборов: как найти свой избирательный участок, кого выбирают на конкретной указанной территории. «Оператор помогал определить, голосует ли на проходящих выборах избиратель или нет», - уточнил Семен Никонов.

Звонки на «горячую линию» принимаются до 22:00.

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