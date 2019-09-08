Обнародованы первые результаты подсчета голосов на выборах главы Бежаницкого района

21:27, 08 сентября 2019, ПАИ

Явка на выборах главы Бежаницкого района составила 8 сентября 2019 года 63,06 процента от общего количества избирателей, проживающих на территории муниципального района. Как передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области, предварительные данные подсчета голосов свидетельствуют о лидерстве действующего главы Сергея Михеева, он набирает 80,00 процентов голосов.

Александр Иванов от ЛДПР (1978 года рождения, образование - высшее, эксперт ООО «Техосмотр») набрал 7,86 процента.

Иван Сверчков от «Партии Роста» (1985 года рождения, инженер ОПС в ООО «Шанс-ЭЛСВИ») – 3,57 процента.

Виктор Соловьев от «Справедливой России» (1958 года рождения, инженер-оператор АГЗС ООО «Авто-газ», депутат Собрания Бежаницкого района) – 8,57 процента.