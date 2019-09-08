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Политика

На довыборах в Собрание депутатов Великолукского района лидирует Галина Меркулова

По предварительным данным по итогам единого дня голосования на довыборах в депутата в Собрание депутатов Великолукского района по одномандатному избирательному округу №1 лидирует Галина Меркулова. Она набирает 66,46 процентов голосов, передает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.  

Сергей Емельяненко набирает 13,41 процента, Леся Полещенко – 17,07 процента.

Явка на довыборах составила 25,67 процента.

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