На довыборах депутата в Собрание городского поселения «Сосновый Бор» лидирует кандидат от «Единой России»
Явка избирателей на дополнительные выборы депутата Собрания депутатов городского поселения «Сосновый Бор» третьего созыва составила 31,91 процент. Об этом сообщает из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области корреспондент Псковского агентства информации.
Избирком озвучил предварительные результаты голосования.
Лидирует кандидат от партии «Единая Россия» Юрий Алексеев, он набирает на данный момент 66,67 процента голосов избирателей.
Кандидат от партии «Справедливая Россия» Людмила Александрова набирает 22,22 процента. Представляющий на выборах партию ЛДПР Михаил Кашин набирает 8,89 процента голосов.
Данные обновляются, подсчет голосов продолжается.