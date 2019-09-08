Обнародованы предварительные данные выборов главы Новоржевского района

22:28, 08 сентября 2019, ПАИ

В эти минуты продолжается подсчет голосов по итогам голосования на выборах главы Новоржевского района. Явка на избирательные участки составила 53, 33 процента, сообщает корреспондент Псковского агентства информации из информационного центра Избирательной комиссии Псковской области.

На данный момент обработаны 3 из 10 участковых протоколов.

Наталья Антонова от «Справедливой России» (программист в Новоржевском филиале Пушкиногорской межрайонной больницы, депутат Собрания Новоржевского района) набирает по предварительным данным 3,41 процента голосов.

Александр Гущин от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (директор ООО «Энергострой») – 1, 71 процент.

Алексей Иванов от «Партии Роста» (экономист ООО «ТЕХНО ПРОЕКТ») – 0,85 процента.

Сергей Мезенцев от «Единой России» (заместитель главы администрации Новоржевского района) – 45,90 процентов.

Светлана Пугачева от «Коммунистов России» (рабочая по обслуживанию здания и сооружений рынка в МУП Пустошкинского района «Партнёр») – 0,92 процента.

Софья Пугачева от партии «Яблоко» (домохозяйка, депутат Собрания Новоржевского района) – 45,31 процента.