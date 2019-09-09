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Политика

Всеволод Козловский решил покинуть фракцию «Единой России» в Псковском облсобрании

Депутат Псковского областного Собрания Всеволод Козловский принял решение покинуть фракцию политической партии «Единая Россия» в региональном парламенте. Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Безмерно уважаю многих моих коллег по фракции. Среди них есть достойные и порядочные люди, но у самого терпение лопнуло. Так больше продолжаться не может. Продолжу работать в Псковском областном Собрании в качестве независимого депутата без каких либо партийных обязательств», - заявил Всеволод Козловский.

Решение он планирует озвучить на ближайшей сессии ПОСД, которая состоится 12 сентября. Всеволод Козловский не является членом партии, поэтому заявление ему писать о выходе из ее состава не придется.

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